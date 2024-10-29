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Верховная Рада Украины: Себастьян Коу не допустит россиян даже в нейтральном статусе

Верховная Рада Украины: Себастьян Коу не допустит россиян даже в нейтральном статусе
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Председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольга Саладуха заявила, что кандидат на пост президента МОК Себастьян Коу обещал не допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в любом статусе.

«Очевидно, что именно принципиальная позиция Себастьяна Коу является причиной того, почему Россия делает всё возможное, чтобы помешать его избранию новым президентом МОК», — приводит слова депутата Sport24 со ссылкой на пресс-службу комитета Верховной Рады по вопросам молодёжи и спорта.

Ольга Саладуха встретилась с Коу на Конвенции Европейской федерации лёгкой атлетики в Северной Македонии.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Ранее действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

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