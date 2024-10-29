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Великая — о выдвижении Усманова на пост главы FIE: это луч надежды. Он борется за спорт

Великая — о выдвижении Усманова на пост главы FIE: это луч надежды. Он борется за спорт
Софья Великая
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Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая прокомментировала выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

«Алишер Бурханович Усманов столько сделал для мирового фехтования, что его выдвижение на пост президента FIE — это луч надежды для всех здравомыслящих членов этой организации, для фехтовальщиков всего мира. Лично меня его решения, действия и поступки по-настоящему вдохновляют. А разве может быть иначе, когда ты видишь такое неравнодушие? Он борется за спорт, за всех нас вне зависимости от национальной принадлежности, он за честную борьбу», — приводит слова Великой ТАСС.

Отметим, что кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова на выборах станет швед Отто Дракенберг.

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