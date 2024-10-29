Софья Великая рассказала, планирует ли она завершить спортивную карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая поделилась мыслями насчёт завершения спортивной карьеры.

«Я не знаю, что будет дальше, но с завершением карьеры торопиться не буду. Если тебя мотивирует мысль о возможности выйти на дорожку в статусе члена сборной России, держаться можно до бесконечности», — приводит слова Великой ТАСС.

38-летняя Софья Великая выиграла два олимпийских золота на соревнованиях в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в 2020 году в Токио. На высшую ступень пьедестала спортсменка поднималась за выступления в командном первенстве. Россиянка также является восьмикратной чемпионкой мира (дважды — в личном первенстве) и 14-кратной чемпионкой Европы (пять раз — в личном первенстве).