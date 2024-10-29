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Россиянки Липатова и Дондупова вышли в 1/4 финала ЧМ-2024 по борьбе

Россиянки Липатова и Дондупова вышли в 1/4 финала ЧМ-2024 по борьбе
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Российские спортсменки Светлана Липатова (весовая категория до 59 кг) и Валерия Дондупова (до 65 кг) вышли в 1/4 финала чемпионата мира 2024 года в Тиране (Албания). Соревнования проводятся в неолимпийских весовых категориях.

В 1/8 финала ЧМ Валерия Парфианович проиграла чешской спортсменке Аделе Ганзличковой. Стадию квалификации в весе до 55 кг не смогла преодолеть бронзовый призёр ЧМ-2019 Ольга Хорошавцева. Она уступила сопернице из Беларуси Ирине Курачкиной.

Ранее борцы греко-римского стиля Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Садык Лалаев (до 63 кг) потерпели поражение на стадии полуфинала и сегодня, 29 октября, поборются за бронзовые награды. Начало схваток в 20:00 мск.

ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях проходит в Албании с 28 по 31 октября.

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