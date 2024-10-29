Алишер Усманов оценил поддержку его кандидатуры на пост президента FIE

Российский предприниматель Алишер Усманов высказался о поддержке его кандидатуры на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

«Расцениваю выдвижение и поддержку моей кандидатуры на выборах президента Международной федерации фехтования (FIE) более чем ста национальными федерациями мира как знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет. Я благодарю каждую из 103 федераций, а также спортивных руководителей, поддержавших меня, за добрые слова в мой адрес», — приводит слова Усманова «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.

Кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова на выборах числится швед Отто Дракенберг.

71-летний Усманов занимал аналогичный пост с 2008 года до 3 марта 2022 года. Тогда он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи с санкциями Евросоюза.

В октябре Усманов выиграл суд у немецкого телеканала ARD по делу о «системе подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE) на Олимпиаде-2024 в Париже.