Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Вишванатан Ананд победил в онлайн-матче с остальным миром

Вишванатан Ананд победил в онлайн-матче с остальным миром
Комментарии

Индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд выиграл матч с остальным миром на онлайн-платформе Chess.com* (запрещена в России).

Более 60 тыс. любителей шахмат приняли участие в противостоянии с Анандом. Экс-чемпион мира оказался сильнее, поставив мат на 24-м ходу.

Партия одного из чемпионов мира против всего мира – вторая в истории. Она посвящена 25-летию с того момента, как сыграли первую. В 1999 году действующий на тот момент чемпион мира Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) победил после четырёх месяцев игры и 62 ходов.

Материалы по теме
Каспаров* снова взялся за шахматы. Молодые американские чемпионы его уничтожат?
Каспаров* снова взялся за шахматы. Молодые американские чемпионы его уничтожат?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android