Вишванатан Ананд победил в онлайн-матче с остальным миром

Индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд выиграл матч с остальным миром на онлайн-платформе Chess.com* (запрещена в России).

Более 60 тыс. любителей шахмат приняли участие в противостоянии с Анандом. Экс-чемпион мира оказался сильнее, поставив мат на 24-м ходу.

Партия одного из чемпионов мира против всего мира – вторая в истории. Она посвящена 25-летию с того момента, как сыграли первую. В 1999 году действующий на тот момент чемпион мира Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) победил после четырёх месяцев игры и 62 ходов.