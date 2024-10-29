Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это было незабываемо». Пловец Андрей Минаков — об успешном возвращении на Кубок мира

«Это было незабываемо». Пловец Андрей Минаков — об успешном возвращении на Кубок мира
Комментарии

Российский пловец Андрей Минаков высказался о возвращении к выступлениям на международных соревнованиях. В начале октября спортсмен получил нейтральный статус.

Минаков принял участие на этапе Кубка мира в Инчхоне (Южная Корея). Россиянин завоевал бронзовую награду на дистанции 100 м баттерфляем.

«С уверенностью могу заявить, что это было незабываемо. Очень рад вернуться к выступлениям на международной арене! Как уже говорил, это старт был лишь проходным — чтобы выполнить отбор на декабрьский чемпионат мира, чего успешно получилось добиться. Впереди много работы, а главное — это тот самый огонёк, который горит в сердце у каждого спортсмена, который стремится побеждать!» — написал пловец в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Россия снова в деле! Наш пловец добыл первую медаль на международной арене с 2021 года
Россия снова в деле! Наш пловец добыл первую медаль на международной арене с 2021 года
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android