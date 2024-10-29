Эмин Сефершаев завоевал бронзовую медаль в весе до 55 кг на чемпионате мира по борьбе

Российский борец Эмин Сефершаев стал бронзовым призёром в весе до 55 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских весах, который проходит в эти дни в албанской Тиране.

Победу одержал азербайджанский борец Эльданиз Азизли, в финальной схватке одолевший представителя Ирана Пойя Дад Марца. Бронзовые награды — у Сефершаева и румынского спортсмена Дениса Михая.

Чемпионат мира по борьбе. Вес до 55 кг. Результаты:

Эльданиз Азизли (Азербайджан). Пойя Дад Марц (Иран). Эмин Сефершаев (Россия) и Денис Михай (Румыния).

ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях проходит в Албании с 28 по 31 октября.