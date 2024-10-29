Эмин Сефершаев завоевал бронзовую медаль в весе до 55 кг на чемпионате мира по борьбе
Российский борец Эмин Сефершаев стал бронзовым призёром в весе до 55 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских весах, который проходит в эти дни в албанской Тиране.
Победу одержал азербайджанский борец Эльданиз Азизли, в финальной схватке одолевший представителя Ирана Пойя Дад Марца. Бронзовые награды — у Сефершаева и румынского спортсмена Дениса Михая.
Чемпионат мира по борьбе. Вес до 55 кг. Результаты:
- Эльданиз Азизли (Азербайджан).
- Пойя Дад Марц (Иран).
- Эмин Сефершаев (Россия) и Денис Михай (Румыния).
ЧМ-2024 в неолимпийских весовых категориях проходит в Албании с 28 по 31 октября.
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