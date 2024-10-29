Садык Лалаев выиграл бронзу ЧМ по борьбе из-за опоздания соперника на схватку

Российский борец Садык Лалаев стал бронзовым призёром в весе до 63 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских весах, который проходит в эти дни в албанской Тиране.

Отметим, что его соперник по медальной схватке опоздал из-за проблем с логистикой. Отель и арена находятся друг от друга на расстоянии 60 км.

Победу в данной весовой категории одержал азербайджанский борец Нихат Маммадли, в финальной схватке одолевший представителя Казахстана Ержета Жарлыкасына. Бронзовые награды — у Лалаева и армянского спортсмена Карена Асланяна.

Чемпионат мира по борьбе. Вес до 63 кг. Результаты:

Нихат Маммадли (Азербайджан). Ержет Жарлыкасын (Казахстан). Карен Асланян (Армения) и Садык Лалаев (Россия).