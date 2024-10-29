Садык Лалаев выиграл бронзу ЧМ по борьбе из-за опоздания соперника на схватку
Российский борец Садык Лалаев стал бронзовым призёром в весе до 63 кг на чемпионате мира по спортивной борьбе в неолимпийских весах, который проходит в эти дни в албанской Тиране.
Отметим, что его соперник по медальной схватке опоздал из-за проблем с логистикой. Отель и арена находятся друг от друга на расстоянии 60 км.
Победу в данной весовой категории одержал азербайджанский борец Нихат Маммадли, в финальной схватке одолевший представителя Казахстана Ержета Жарлыкасына. Бронзовые награды — у Лалаева и армянского спортсмена Карена Асланяна.
Чемпионат мира по борьбе. Вес до 63 кг. Результаты:
- Нихат Маммадли (Азербайджан).
- Ержет Жарлыкасын (Казахстан).
- Карен Асланян (Армения) и Садык Лалаев (Россия).
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