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Две олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике планируют выступить в Кубке Воронина

Две олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике планируют выступить в Кубке Воронина
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийские чемпионки в командном турнире Игр в Токио Ангелина Мельникова и Виктория Листунова планируют участвовать в Кубке Воронина, который пройдёт с 5 по 9 декабря в Москве.

«Листунова и Мельникова планируют выступить на Кубке Воронина в Москве», — приводит слова Родионенко ТАСС.

19-летняя Листунова — победительница чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье. На чемпионате России — 2024 она выступала с болью в спине и не сумела завоевать золотые медали в личных дисциплинах.

Мельниковой 24 года. На Олимпиаде в Токио она также стала бронзовой медалисткой в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету Мельниковой также серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и звание абсолютной чемпионки мира 2021 года.

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