Представителя России выдвинули в члены одного из комитетов Международной федерации каноэ

Пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) сообщила, что генеральный секретарь организации Елена Исхакова выдвинута кандидатом в один из комитетов Международной федерации каноэ (ICF). Выборы в руководящие органы ICF состоятся в рамках ежегодного конгресса Международной федерации каноэ, который пройдёт с 7 по 8 ноября в турецкой Анталье.

«На конгресс в Анталью от России поедут шесть человек, по три представителя от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России. Всего будет три кандидата (один — с правом голоса) и три наблюдателя. Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова выдвинута в члены комитета по гребле на лодках «Дракон», — приводит ТАСС слова сотрудника ВФГБК.

Исхакова была избрана членом этого комитета четыре года назад, однако весной 2022 года её членство было приостановлено из-за санкций, которые наложила на россиян ICF после обострения ситуации на Украине.