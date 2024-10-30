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Абдулрашид Садулаев вышел в 1/8 финала на ЧМ-2024, одолев чемпиона ОИ Дэвида Тейлора

Абдулрашид Садулаев вышел в 1/8 финала на ЧМ-2024, одолев чемпиона ОИ Дэвида Тейлора
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Сегодня, 30 октября, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в 1/8 финала чемпионата мира по вольной борьбе в Тиране (Албания) в весовой категории до 92 кг. В квалификационном раунде Абдулрашид Садулаев одолел олимпийского чемпиона 2020 года в Токио, трёхкратного чемпиона мира американца Дэвида Тейлора. Счёт встречи — 7:0.

Следующим соперником россиянина станет представитель Азербайджана Абубакр Абакаров.

Напомним, 28-летний Садулаев ранее выступал в весовой категории до 97 кг. Также российский спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

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