В Госдуме предложили предоставлять россиянам оплачиваемый отпуск за сдачу ГТО

В Госдуме предложили предоставлять россиянам не менее одного дня оплачиваемого отпуска за сдачу норм ГТО, а также освобождать от работы в день сдачи нормативов. С таким предложением выступили депутаты партии ЛДПР.

«Надо мотивировать людей заниматься физкультурой и спортом. Очевидно, что регулярные занятия являются залогом долгой, здоровой и счастливой жизни. Поэтому людям, которые, помимо работы, ежедневных дел, семьи, находят время на занятия спортом, тем, кто по выходным вместо телевизора выбирает пробежку, мы хотим дать дополнительный стимул. Я убеждён, что перспектива побольше отдохнуть за счёт сдачи ГТО многих поднимет с дивана», – приводит слова председателя ЛДПР Леонида Слуцкого официальный сайт партии.

Сейчас льготы за сдачу ГТО имеют только абитуриенты и студенты. Абитуриенты могут получить от 1 до 10 баллов при зачислении, а студенты — повышенную стипендию. Для работающих россиян льготы не предусмотрены.