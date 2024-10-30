«Надеюсь, что у них хватит ума выбрать Усманова». Колобков — о выборах президента FIE

Бывший министр спорта России олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков прокомментировал выдвижение Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

«Это отличная новость. За те годы, что Алишер Усманов был главой FIE, и российское, и международное фехтование проделало огромный путь с точки зрения организации, зрелищности. Появилось устойчивое финансирование, были привлечены лучшие сотрудники федерации, и теперь многие спортивные каналы стали показывать соревнования. После того как Усманов временно не участвовал в деятельности федерации, ситуация начала ухудшаться. Надеюсь, что у членов федерации хватит ума и дальновидности, чтобы проголосовать за его кандидатуру на пост президента. Я уверен, что он один из лучших возможных кандидатов», — приводит слова Колобкова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что кандидатуру Усманова поддержали федерации фехтования более чем 100 стран, включая Россию, Беларусь, Сербию и Китай. Соперником Усманова на выборах станет швед Отто Дракенберг.