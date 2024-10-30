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Чемпион ОИ Заур Угуев проиграл японцу в предварительном раунде ЧМ по вольной борьбе

Чемпион ОИ Заур Угуев проиграл японцу в предварительном раунде ЧМ по вольной борьбе
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Сегодня, 30 октября, олимпийский чемпион Заур Угуев проиграл японцу Масаносуке Оно со счётом 2:10 в предварительном раунде чемпионата мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, который проходит в Тиране (Албания). Спортсмены боролись в весовой категории до 61 кг.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев в квалификационном раунде в весовой категории до 92 кг одолел олимпийского чемпиона 2020 года в Токио, трёхкратного чемпиона мира американца Дэвида Тейлора. Счёт встречи — 7:0.

Чемпионат мира — 2024 в неолимпийских весовых категориях проходит в столице Албании с 28 по 31 октября.

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