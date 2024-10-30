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Бах: никто из участников мировых конфликтов не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия

Бах: никто из участников мировых конфликтов не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что членство Олимпийского комитета России (ОКР) приостановлено, поскольку якобы никто из участников мировых конфликтов так не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия.

«Отстранение ОКР было неизбежно, потому что ОКР и следующие за ним спортивные организации занимались деятельностью на территории Украины. И это нарушение Олимпийской хартии. И объявил, что спортивные организации и спортсмены на этой территории теперь под их юрисдикцией. 55 конфликтов происходят в мире. Такая аннексия одним комитетом спорта другой страны не происходила ни в одной», — приводит слова Баха ТАСС.

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года.

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