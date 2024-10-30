Светлана Журова предложила Себастьяну Коу вернуть медали с Олимпиады-1980 в Москве

Депутат Госдумы России олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предложила кандидату в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьяну Коу вернуть медали, завоёванные на Играх 1980 года в Москве.

«Коу последователен в своих заявлениях. Это позиция англо-саксонского мира. С другой стороны, Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. Почему он об этом забывает? Забывает, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернёт медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого, не сдаст медали», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Себастьян Коу на Олимпийских играх — 1980 завоевал золотую медаль в беге на 1500 м и серебро на дистанции 800 м.

Ранее председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольга Саладуха заявила, что Коу в случае назначения на пост президента МОК обещал не допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в любом статусе.