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Светлана Журова: Себастьян Коу хочет уничтожить российскую лёгкую атлетику

Светлана Журова: Себастьян Коу хочет уничтожить российскую лёгкую атлетику
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Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что глава World Athletics британец Себастьян Коу хочет уничтожить российскую лёгкую атлетику.

«Мне очень жаль нашу лёгкую атлетику. Коу хочет отстрелить её, убить просто, а это очень медалеёмкий вид спорта. Длительное отстранение российских легкоатлетов влияет и на массовость вида спорта. Когда идёт такой шлейф за видом спорта, родители будут думать: а зачем вообще отдавать ребёнка в лёгкую атлетику? Всеми последними решениями и заявлениями Коу пытается сделать лёгкую атлетику непопулярной в России. А это вообще неприемлемо», — приводит слова Журовой Metaratings.

В августе 2016 года российские легкоатлеты были отстранены от международных стартов. В 2023 году Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но вступили в силу санкции в связи с ситуацией на Украине.

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