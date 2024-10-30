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«Это будет ему в минус». Журова — об обещании Коу не допускать россиян в любом статусе

«Это будет ему в минус». Журова — об обещании Коу не допускать россиян в любом статусе
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Депутат Госдумы России олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала новость об обещании кандидата на пост президента МОК Себастьяна Коу не допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Такое резкое заявление о недопуске россиян даже в нейтральном статусе будет в минус Коу на выборах президента МОК. Наверное, он думает, что его больше поддержат после таких слов о России. Поверьте, всё будет как раз наоборот. Многие страны скажут: «А что это за кровожадный человек, который ставит во главу не спорт, а русофобские настроения?», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года. Ранее действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

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