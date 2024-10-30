Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ассоциация национальных олимпийских комитетов не пригласила россиян на свою генассамблею

В генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов не примут участие представители Олимпийского комитета России (ОКР) из-за приостановки её деятельности.

«На генеральной ассамблее нет представителей Олимпийского комитета России. Международный олимпийский комитет отвечает за признание национальных олимпийских комитетов. МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России, и поэтому его представители не приглашены на генеральную ассамблею АНОК», — приводит ТАСС слова пресс-службы АНОК.

Ранее нынешний глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что членство ОКР было приостановлено, поскольку якобы никто из участников мировых конфликтов так не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия.