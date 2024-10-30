Шахматистки Горячкина и Лагно сыграли вничью на старте Гран‑при ФИДЕ в Казахстане

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью на старте второго этапа серии женского Гран-при ФИДЕ 2024-2025, который с 29 октября по 9 ноября проходит в Шымкенте (Казахстан). Отметим, что Гран-при ФИДЕ входит в цикл женского чемпионата мира: две лучшие участницы по итогам серии выходят в Турнир претенденток 2026 года. Ранее по этим же правилам и Лагно, и Горячкина, ставшие победительницей и вторым призёром серии Гран-при ФИДЕ — 2022-2023, получили путёвки на Турнир претенденток 2024 года.

Отметим, что во втором туре соревнований в Шымкенте, который состоится в четверг, 31 октября, Лагно встретится с индийской шахматисткой Дивьей Дешмукх, а Горячкина — с казахстанской спортсменкой Бибисарой Асаубаевой.