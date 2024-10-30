Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, который проходит в Тиране (Албания). В поединке 1/2 финала весовой категории до 92 кг Садулаев одолел представителя Ирана Камрана Гасемпура — 5:3.

Напомним, 28-летний Садулаев ранее выступал в весовой категории до 97 кг. Также российский спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

Ранее в финал ЧМ по вольной борьбе в весе до 79 кг вышел ещё один представитель России, Магомед Магомаев.