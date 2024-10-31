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«Мало людей выберут Россию в такой ситуации». Уайлд — об идее отмены второго гражданства

«Мало людей выберут Россию в такой ситуации». Уайлд — об идее отмены второго гражданства
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Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд высказался об идее отмены второго гражданства.

«Отмена двойного гражданства? Хотят, чтобы у меня не было паспорта США и России одновременно? Если это произойдёт, то для меня будет плохо. Думаю, для России тоже будет плохо. Если правительство хочет, чтобы люди выбирали между паспортом РФ и любым другим европейским или американским паспортом, то это не будет хорошо для России. Очень мало людей выберут Россию в этой ситуации. Какой паспорт выберу в таком случае? Я не хочу говорить о подобной тупой ерунде. Не стану на это отвечать», — приводит слова Уайлда Sport24.

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