Российских спортсменов допустили до всех международных стартов под эгидой World Taekwondo

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что Всемирная федерация тхэквондо дала разрешение российским спортсменам участвовать во всех международных соревнованиях под своей эгидой.

«Нас допустили до всех международных соревнований. Раньше у нас были некоторые ограничения, а уже в этом году наши юниоры выступили на первенстве мира в Корее, сейчас готовятся выезжать 5 ноября на первенство Европы наши кадеты 12-14 лет. Но для участия в турнирах надо будет получать нейтральный статус», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Отметим, что ранее бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов бросил вызов чемпиону мира по фигурному катанию Александру Галлямову.