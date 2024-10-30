Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российских спортсменов допустили до всех международных стартов под эгидой World Taekwondo

Российских спортсменов допустили до всех международных стартов под эгидой World Taekwondo
Комментарии

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что Всемирная федерация тхэквондо дала разрешение российским спортсменам участвовать во всех международных соревнованиях под своей эгидой.

«Нас допустили до всех международных соревнований. Раньше у нас были некоторые ограничения, а уже в этом году наши юниоры выступили на первенстве мира в Корее, сейчас готовятся выезжать 5 ноября на первенство Европы наши кадеты 12-14 лет. Но для участия в турнирах надо будет получать нейтральный статус», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Отметим, что ранее бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов бросил вызов чемпиону мира по фигурному катанию Александру Галлямову.

Материалы по теме
Видео
«Пришло время отвечать за всё». Титулованный тхэквондист бросил вызов фигуристу Галлямову
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android