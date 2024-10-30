Российские спортсменки не завоевали ни одной медали в женской борьбе на ЧМ

Сегодня, 30 октября, закончились два женских финала на чемпионате мира по вольной борьбе, в котором принимали участие российские спортсменки, выступающие в нейтральном статусе. Россиянкам не удалось завоевать ни одной медали в женской борьбе.

Светлана Липатова не смогла завоевать бронзу в весе до 59 кг. Со счётом 6:3 её обыграла Елена Брюггер (Германия). Валерия Дондупова (до 65 кг) уступила американке Мэйси Килти в борьбе за бронзу со счётом 16:5.

Отметим, что в четверг, 31 октября, состоятся три финала, в которых примут участие россияне. В финалах за золотую медаль выступят Абдулрашид Садулаев и Магомед Магомаев, а Заур Угуев будет бороться за бронзу.