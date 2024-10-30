Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские спортсменки не завоевали ни одной медали в женской борьбе на ЧМ

Российские спортсменки не завоевали ни одной медали в женской борьбе на ЧМ
Комментарии

Сегодня, 30 октября, закончились два женских финала на чемпионате мира по вольной борьбе, в котором принимали участие российские спортсменки, выступающие в нейтральном статусе. Россиянкам не удалось завоевать ни одной медали в женской борьбе.

Светлана Липатова не смогла завоевать бронзу в весе до 59 кг. Со счётом 6:3 её обыграла Елена Брюггер (Германия). Валерия Дондупова (до 65 кг) уступила американке Мэйси Килти в борьбе за бронзу со счётом 16:5.

Отметим, что в четверг, 31 октября, состоятся три финала, в которых примут участие россияне. В финалах за золотую медаль выступят Абдулрашид Садулаев и Магомед Магомаев, а Заур Угуев будет бороться за бронзу.

Материалы по теме
Русский танк вышел в финал в последний миг схватки! Следим за ЧМ-2024. LIVE
Live
Русский танк вышел в финал в последний миг схватки! Следим за ЧМ-2024. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android