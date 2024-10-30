Тренер сборной по вольной борьбе оценил выступление Садулаева в полуфинале ЧМ-2024

Главный тренер сборной по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов оценил выступление двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева в полуфинале чемпионата мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, который проходит в Тиране (Албания).

«Заслуженно. Абдулрашид готовился и на сегодняшний день — в лучших кондициях. Вы видели, что он набирал с каждой схваткой. Гасемпур — двукратный чемпион мира, поэтому он тактически правильно выстроил схватку против Абдулрашида. В конце провёл атаку в ногу, и счёт стал 3:1. Буквально секунды оставались. Просто класс есть класс. Абдулрашид проявил характер», — приводит слова Гацалапова журналист Вячеслав Абдусаламов.

В поединке 1/2 финала весовой категории до 92 кг Садулаев одолел представителя Ирана Камрана Гасемпура — 5:3.

Ранее в финал ЧМ по вольной борьбе в весе до 79 кг вышел ещё один представитель России, Магомед Магомаев.