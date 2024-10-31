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Олег Кулешов покинул пост главного тренера женского гандбольного ЦСКА

Олег Кулешов покинул пост главного тренера женского гандбольного ЦСКА
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В женском гандбольном ЦСКА произошли кадровые изменения. Олег Кулешов покинул пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Олега Кулешова за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей профессиональной карьере!» — говорится в заявлении.

Новым главным тренером назначена Надежда Муравьёва, которая проведёт с командой сегодняшний матч со «Звездой».

Напомним, Олег Кулешов с 2012 по 2015 год являлся главным тренером мужской сборной России по гандболу. С 2018 по 2019 год — главным тренером гандбольного клуба СКИФ (Краснодар). С 2021 по 2024 год тренировал волгоградский клуб «Динамо-Синара».

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