Российские федерации водных видов спорта объединились в одну организацию

Сегодня, 31 октября, российские федерации синхронного плавания (ФСПР), прыжков в воду (РФПВ), водного поло (ФВПР) и плавания (ВФП) проголосовали за объединение в одну организацию. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Решение было принято на отчётно-выборной конференции в Москве. В связи с объединением ВФП предложено переименовать в Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР). Решение о наименовании также будет принято на конференции. Единственный кандидат на пост президента организации — председатель наблюдательного совета ВФП Дмитрий Мазепин.

Напомним, 1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта.