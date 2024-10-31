Российский предприниматель Дмитрий Мазепин избран на пост президента Федерации водных видов спорта России. Выборная конференция прошла сегодня, 31 октября, в Олимпийском комитете России. Об этом сообщило ТАСС.

Ранее кандидатуру Мазепина на данный пост выдвинул министр спорта Михаил Дегтярёв. Отметим, что Мазепин являлся единственным кандидатом на пост президента Федерации водных видов спорта России. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

Дмитрий Мазепин — основатель «Уралхима». В 2022 году бизнесмен продал контрольный пакет акций (52%) и покинул пост гендиректора. Является отцом бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, выступавшего в «Королевских гонках» в 2021 году за американский коллектив «Хаас».