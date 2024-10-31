«Вернуться на международную арену». Мазепин — о целях Федерации водных видов спорта России

Российский предприниматель Дмитрий Мазепин прокомментировал назначение на пост президента новой Федерации водных видов спорта России.

«Все четыре федерации будут равными партнёрами, у каждой долгая история, традиции, достижения. Моя задача обеспечить их необходимыми ресурсами для дальнейшего развития. Подчеркну, у нас есть внешние вызовы, серьёзные, мы должны помогать друг другу, как и все спортивные федерации, чтобы вернуть российский спорт на международную арену, вернуть былые достижения. Россия всё-таки спортивная держава. Это предложение, от которого я не мог отказаться, это моя родная федерация. Я более 10 лет возглавляю наблюдательный совет», — приводит слова Мазепина ТАСС.

Ранее кандидатуру Мазепина на данный пост выдвинул министр спорта Михаил Дегтярёв. Отметим, что Мазепин являлся единственным кандидатом на пост президента Федерации водных видов спорта России. За его кандидатуру проголосовали единогласно.