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Дмитрий Васильев призвал Томаса Баха встать на колени перед русским народом

Дмитрий Васильев призвал Томаса Баха встать на колени перед русским народом
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на резкие высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в сторону России.

«Томас Бах — тот человек, который положил начало процессу разрушения международного олимпийского движения. У меня к нему отношение совершенно определённое. Все его высказывания для меня ничего не стоят. Томас Бах – человек, родившийся в той стране, жители которой при виде советских и русских людей должны бесконечно стоять перед ними на коленях. Потому что эта страна принесла такое количество зла нашему государству, что им уже никогда не отмыться», — приводит слова Васильева «РИА Новости».

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года.

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