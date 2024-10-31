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«Это моё желание». Евгений Рылов подтвердил отказ от получения нейтрального статуса

«Это моё желание». Евгений Рылов подтвердил отказ от получения нейтрального статуса
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в очередной раз заявил, что не планирует получение статуса нейтрального спортсмена.

«Даже если нас вернут, я не готов выступать в нейтральном статусе. Я хочу выступать под флагом России. Это моё желание», — приводит слова Рылова ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что спортсмен отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже при поставленных условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Олимпиада во Франции прошла с 26 июля по 11 августа.

Ранее Рылов раскритиковал итоги плавательного турнира на летних Олимпийских играх в Париже. Спортсмен сделал акцент на итогах заплыва на 100 м брассом.

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