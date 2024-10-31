Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Олимпийским движением правит сатана». Лебедева — о деятельности МОК

«Олимпийским движением правит сатана». Лебедева — о деятельности МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева высказалась о резонансной церемонии открытия Олимпийских игр — 2024.

«Церемония открытия — это такой позор. Считаю, что правы те, кто говорят, что олимпийским движением правит сатана. Я, конечно, слышала, что что-то подобное планируется на церемонии. Но, когда её посмотрела, всё равно оказалась в шоке. И осадок такой остался, что закрытие даже не стала смотреть. Раз олимпийским движением правят такие сатанисты, то волей или неволей задумаешься: а надо ли нам в этом участвовать. И не только из-за этого такие эмоции. Например, когда читаешь новости, что сербского дзюдоиста дисквалифицировали за то, что он перекрестился… Это просто бред!» — приводят слова Лебедевой «Известия».

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года.

Материалы по теме
Бах: никто из участников мировых конфликтов не нарушает Олимпийскую хартию, как Россия
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android