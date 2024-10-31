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«Пришла с определённой миссией». Пловчиха Дуглас — о рекордах на Кубке мира

«Пришла с определённой миссией». Пловчиха Дуглас — о рекордах на Кубке мира
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Двукратная олимпийская чемпионка 2024 года американская пловчиха Кейт Дуглас высказалась о своих рекордах на дистанции 200 м брассом на короткой воде на Кубке мира.

«После неожиданного мирового рекорда на прошлых выходных у меня появилось ощущение, что у меня гораздо больше потенциала в этом виде спорта. Сегодня просто пришла с определённой миссией», — приводит слова Дуглас NBC Sports.

Напомним, Кейт Дуглас на этапе Кубка мира в Сингапуре обновила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом. Её результат 2.12,72. Американка улучшила собственный рекорд (2.14,16), который установила на прошлой неделе в Южной Корее.

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