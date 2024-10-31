Магомед Магомаев уступил в финале чемпионата мира по вольной борьбе в весе до 79 кг

Российский борец Магомед Магомаев проиграл в финале чемпионата мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, который проходит в Тиране (Албания). В титульном поединке весовой категории до 79 кг он уступил представителю Грузии Автандилу Кенчадзе, который выступал с перебинтованной головой, — 4:13.

Ранее Иналбек Шериев стал бронзовым призёром ЧМ-2024. Он завоевал медаль в весе до 70 кг, одолев украинца Василия Шуптара. Победа по баллам — 10:0. Отметим, что в конце схватки борцы не пожали друг другу руки.

В скором времени за золотую медаль в весовой категории до 92 кг начнёт бороться Абдулрашид Садулаев.