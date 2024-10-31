Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях. Он победил на ЧМ-2024, который проходит в Тиране (Албания). В титульном поединке весовой категории до 92 кг Садулаев одолел представителя Грузии Мириани Майсурадзе — 6:0.

Напомним, 28-летний Садулаев ранее выступал в весовой категории до 97 кг. Также российский спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

Ранее ещё один россиянин, Магомед Магомаев, уступил в финале в весе до 79 кг и получил серебро, а Иналбек Шериев стал бронзовым призёром, одолев украинца Василия Шуптара.