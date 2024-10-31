Стало известно, кому Абдулрашид Садулаев посвятил победу на чемпионате мира

Стало известно, кому двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев посвятил победу на чемпионате мира — 2024 по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях, который в эти дни проходил в Тиране (Албания). Ранее Садулаев выиграл его, в титульном поединке одолев представителя Грузии Мириани Майсурадзе (6:0), и стал шестикратным чемпионом мира.

Свою победу борец посвятил доктору Дзукаеву, который в короткие сроки вернул его в строй после травмы, полученной на прошлом чемпионате мира 2023 года. Тогда Дзукаев провёл Садулаеву сложнейшую операцию на шее.

На ЧМ-2023 Садулаев начал испытывать болевые ощущения уже на стадии полуфинала против экс-россиянина Ахмеда Тажудинова.