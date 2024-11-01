Яна Егорян написала заявление в полицию по поводу инцидента с её автомобилем

Российская фехтовальщица олимпийская чемпионка Яна Егорян обратилась в полицию в связи с инцидентом, произошедшим с её машиной в Химках.

«Поехала к стоматологу, оставила машину ровно на час. Вернулась, обнаружила свою и соседнюю машины разбитыми, по всей видимости, «весёлые» граждане кидали алкогольные напитки из окна, попали в мою и ещё одну машину. Расстроилась, поплакала, позвонила в 112, приехали полицейские, зафиксировали, пошла в полицию, написала заявление, пока на этом всё.

Слава богу, что никто не пострадал. Прямо под этими окнами находится детский бассейн, пока я там стояла, ждала полицию, огромное количество родителей с детками ходили туда-сюда. Вместо того чтобы заниматься спортом, к сожалению, у нас многие выбирают алкоголь», — приводит слова Егорян ТАСС.

30-летняя Егорян — саблистка, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и шестикратная победительница чемпионатов Европы. Ранее она сообщила, что не сможет получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.