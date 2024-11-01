Садулаев стал единственным борцом в мире, кому удалось выиграть ЧМ и ЧЕ в трёх весах

Российский борец Абдулрашид Садулаев стал единственным борцом в мире, кому удалось завоевать золотые медали ЧМ и ЧЕ в трёх разных весах. Об этом сообщила пресс-служба ФСБР.

На счету спортсмена победы на чемпионатах мира в 2014-2015 годах (до 86 кг), 2018-2019, 2021 (до 97 кг) и 2024 (до 92 кг). Он также стал первым на чемпионате Европы в 2014 (до 86 кг), 2018 (до 92 кг), 2019-2020 (до 97 кг) годах.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях. Он победил на ЧМ-2024, который проходит в Тиране (Албания). В титульном поединке весовой категории до 92 кг Садулаев одолел представителя Грузии Мириани Майсурадзе — 6:0.