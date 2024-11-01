В сборной Франции по регби запретили употребление алкоголя

Федерация регби Франции (FFR) объявила о запрете на употребление алкоголя во время тренировочных сборов команды и после игр. Об этом сообщила пресс-служба организации. Подобная мера связана с необходимостью улучшения дисциплины внутри команды.

В Федерации также сообщили, что теперь спортсмены будут проходить тестирование на наркотики и алкоголь. Всего же было объявлено о 20 необходимых мерах.

Ранее французским регбистам было предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах со стороны 39-летней женщины после вечеринки в ночном клубе в ночь с 6 на 7 июля в городе Мендоса, расположенном на западе центральной части страны, где сборная Франции проводила свой первый тестовый матч летнего тура с Аргентиной. Позже их отпустили из СИЗО