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В сборной Франции по регби запретили употребление алкоголя

В сборной Франции по регби запретили употребление алкоголя
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Федерация регби Франции (FFR) объявила о запрете на употребление алкоголя во время тренировочных сборов команды и после игр. Об этом сообщила пресс-служба организации. Подобная мера связана с необходимостью улучшения дисциплины внутри команды.

В Федерации также сообщили, что теперь спортсмены будут проходить тестирование на наркотики и алкоголь. Всего же было объявлено о 20 необходимых мерах.

Ранее французским регбистам было предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах со стороны 39-летней женщины после вечеринки в ночном клубе в ночь с 6 на 7 июля в городе Мендоса, расположенном на западе центральной части страны, где сборная Франции проводила свой первый тестовый матч летнего тура с Аргентиной. Позже их отпустили из СИЗО

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