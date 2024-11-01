Власти американского города Пасадина заключили контракт на проведение Олимпиады-2028

Власти Пасадины штата Калифорния подписали контракт на проведение Олимпиады-2028 в своём городе. Об этом сообщили в San Gabriel Valley Tribune.

Уточняется, что город примет футбольные полуфиналы и финалы как среди мужчин, так и среди женщин. Матчи пройдут на 90-тысячном стадионе «Роуз Боул». Пасадина ранее принимала Олимпиаду в 1932 (соревнования по велотреку) и 1984 (футбол) годах.

Напомним, российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе на ОИ-2024, получили 11 квотных мест, из них: шесть в борьбе, три в велоспорте, по одной в академической гребле и в плавании. Кроме того, российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в теннисном турнире. Приглашение выступить в нейтральном статусе на Олимпиаде приняли 32 спортсмена (15 из России и 17 из Беларуси).