Дюплантис показал образ на Хэллоуин, в который нарядился вместе со своей девушкой

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис показал образ на Хэллоуин, в который нарядился вместе со своей девушкой Дезирой Ингландер. Пара перевоплотилась в нашумевших звёзд Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Так, Дюплантис стал турецким стрелком Юсуфом Дикечом, а Ингландер примерила на себя образ австралийской брейкерши Рэйчел Ганн.

Фото: из личного архива Армана Дюплантиса

Ранее Дюплантис признан лучшим легкоатлетом 2024 года в Европе на церемонии вручения наград Golden Tracks в Скопье (Македония). 24-летний прыгун с шестом провёл один из лучших сезонов в своей карьере, став чемпионом мира в закрытых помещениях, чемпионом Европы и Олимпийских игр с мировым рекордом.