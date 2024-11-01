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Дюплантис показал образ на Хэллоуин, в который нарядился вместе со своей девушкой

Дюплантис показал образ на Хэллоуин, в который нарядился вместе со своей девушкой
Арман Дюплантис
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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис показал образ на Хэллоуин, в который нарядился вместе со своей девушкой Дезирой Ингландер. Пара перевоплотилась в нашумевших звёзд Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Так, Дюплантис стал турецким стрелком Юсуфом Дикечом, а Ингландер примерила на себя образ австралийской брейкерши Рэйчел Ганн.

Фото: из личного архива Армана Дюплантиса

Ранее Дюплантис признан лучшим легкоатлетом 2024 года в Европе на церемонии вручения наград Golden Tracks в Скопье (Македония). 24-летний прыгун с шестом провёл один из лучших сезонов в своей карьере, став чемпионом мира в закрытых помещениях, чемпионом Европы и Олимпийских игр с мировым рекордом.

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