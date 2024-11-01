«Вся страна смотрела». Садулаев прокомментировал победу на чемпионате мира в Албании

Российский борец, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев прокомментировал выступление на ЧМ-2024 в Тиране (Албания).

«Я телефон ещё не открыл, но, по-моему, он уже взрывается. Конечно, это радостное событие. Понимал, какая ответственность на мне лежит. Другим нечего было терять, а у меня — было. Столько людей приехали сюда [в Албанию], и вся страна смотрела. У меня не было права на ошибку. Я не мог их подвести», — сказал Садулаев в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

Свою победу на ЧМ-2024 борец посвятил доктору Дзукаеву, который в короткие сроки вернул его в строй после травмы, полученной на прошлом чемпионате мира 2023 года. Тогда Дзукаев провёл Садулаеву сложнейшую операцию на шее.