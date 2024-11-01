Садулаев рассказал, что сомневался в победе над американцем Дэвидом Тейлором на ЧМ-2024

Российский борец двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев рассказал, что американский борец победитель Игр-2020 Дэвид Тейлор мог выиграть у него в квалификации ЧМ-2024.

— Сердце мне подсказывало, что Тейлор у меня выиграет. Он немного более техничен, борется до конца. Во втором периоде он разыгрывается.

— За счёт чего у него выиграл?

— Настроился хорошо.

— Когда понял, что победу не упустишь? Когда зашёл второй раз за спину?

— Да. Я изначально туда ехал, чтобы не упустить победу, — сказал Садулаев в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову.

Свою победу на ЧМ-2024 борец посвятил доктору Дзукаеву, который в короткие сроки вернул его в строй после травмы, полученной на прошлом чемпионате мира 2023 года. Тогда Дзукаев провёл Садулаеву сложнейшую операцию на шее.