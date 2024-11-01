Дмитрий Свищёв — о победе Садулаева на ЧМ: это доказывает, что у него украли золото ОИ

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о победе российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира в неолимпийских весах в Албании. Россиянин стал сильнейшим в весовой категории до 92 кг.

«Он ещё раз доказал, что является сильнейшим борцом мира. Вот поэтому его и не допустили к участию в Олимпийских играх. И если бы он выступал на Олимпиаде в Париже, то выиграл бы и свою третью золотую медаль. Я считаю, что у него просто украли золото. Потому что никому в МОК не было нужно, чтобы он завоевал гарантированную медаль и поднялся на пьедестал почёта. В МОК просто струсили и не допустили наших спортсменов, придумав разные истории. Победа Садулаева – очень серьёзная мотивация для всех наших ещё совсем молодых ребят и девушек. Думаю, что Абдулрашид ещё одержит много красивых и приятных побед, которыми мы будем гордиться», — приводит слова Свищёва «РИА новости Спорт».

28-летний Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. Российский спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.