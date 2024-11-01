Леон Маршан установил новый рекорд Европы на 100 м комплексом на короткой воде

Французский пловец четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан установил рекорд Европы на дистанции 100 м комплексным плаванием.

Француз преодолел дистанцию на Кубке мира по короткой воде в Сингапуре за 49.92 секунды. Предыдущее достижение принадлежало россиянину Владимиру Морозову (50,26). Оно продержалось больше шесть лет.

На Олимпиаде в Париже 22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.