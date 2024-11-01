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Главный тренер сборной по борьбе подвёл итоги выступления россиян на ЧМ-2024 в Албании

Главный тренер сборной по борьбе подвёл итоги выступления россиян на ЧМ-2024 в Албании
Хаджимурат Гацалов
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов подвёл итоги выступления подопечных на ЧМ-2024 в Тиране (Албания).

«У нас полный комплект медалей. К сожалению, Зауру Угуеву не получилось зацепиться за медаль. Считаю, что 61 — не его весовая категория. Ему нужно провести несколько турниров, если он планирует набрать в этом весе практики. Иналбек Шериев — первый раз на таком чемпионате мира. Где-то проиграл тактически. Есть потенциал, есть возможность хорошо выступать на ЧМ. Он может прибавить, и мы сумеем на него рассчитывать в будущем. В 79 кг Магомеду Магомаеву немного не хватило опыта. Всё-таки Кенчадзе — неоднократный призёр ЧМ. Где-то тактически его обыграл.

Ну и Абдулрашид показал свой класс, обыграв Тейлора, Гасемпура и в финале более молодого, но опасного грузина. Нельзя недооценивать советскую, грузинскую школу. На этом чемпионате грузины очень хорошо выступили. У них два финалиста», — сказал Гацалов в интервью Вячеславу Абдусаламову.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях. Он победил на ЧМ-2024, который проходит в Тиране (Албания). В титульном поединке весовой категории до 92 кг Садулаев одолел представителя Грузии Мириани Майсурадзе — 6:0.

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