Хаджимурат Гацалов — о Садулаеве: у него ещё есть потенциал и ресурс

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о дальнейших перспективах шестикратного чемпиона мира Абдулрашида Садулаева.

«В таком возрасте чему-то новому всегда тяжело научиться. Но если вернуть ту скорость, чувствительность, каскад приёмов, которые он делал, то он может ещё себя показать. Потенциал и ресурс ещё есть. Самое главное в этом деле — дисциплина и режим. Думаю, после этого чемпионата мира он всё взвесит. Если будет что-то планировать, то мы его всегда ждём. Он — капитан команды», — сказал Гацалов в интервью Вячеславу Абдусаламову.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях. Он победил на ЧМ-2024, который проходит в Тиране (Албания). В титульном поединке весовой категории до 92 кг Садулаев одолел представителя Грузии Мириани Майсурадзе — 6:0.