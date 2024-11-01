Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Вольниками доволен». Глава ФСБР Мамиашвили подвёл итоги ЧМ по спортивной борьбе

«Вольниками доволен». Глава ФСБР Мамиашвили подвёл итоги ЧМ по спортивной борьбе
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира в неолимпийских весах, который проходил с 28 по 31 октября в Албании.

«Я доволен выступлением наших борцов вольного стиля на чемпионате мира в Албании. Тем более что в предолимпийский и олимпийский годы особое внимание уделяется олимпийским весовым категориям. Многие ребята переходят в эти веса для того, чтобы попытаться завоевать право участия в Олимпиаде. Конечно, результат выступления наших ребят очень достойный.

В греко-римской борьбе мы рассчитывали на более успешные результаты. Но в схватке с иранцем Садык Лалаев, к сожалению, получил травму, и это сильно сказалось на его полуфинальной встрече с представителем Казахстана. Конечно, команда выступила ниже своих возможностей, хотя этот состав имел все возможности проявить себя лучше.

Что касается женской борьбы, то, к нашему огромному сожалению, результат неудачный. Тем не менее я убеждён, что в начале нового олимпийского цикла у нас есть время создать такие условия, при которых можно надеяться на то, что у девушек должны появиться хорошие результаты», — приводит слова Мамиашвили «РИА новости Спорт».

В неофициальном медальном командном зачёте сборная России выиграла турнир по вольной борьбе (одно золото, одно серебро, одна бронза). Спортсмены греко-римского стиля принесли России две бронзовые медали. В женской борьбе россиянки остались без наград.

Материалы по теме
Главный тренер сборной по борьбе подвёл итоги выступления россиян на ЧМ-2024 в Албании
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android