Пловчиха из США Реган Смит обновила мировой рекорд на дистанции 100 м на спине

Американская пловчиха двукратная олимпийская чемпионка 2024 года Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине.

Лучший результат в мире был показан в рамках этапа Кубка мира по короткой воде в Сингапуре и составил 54,27 секунды. Отметим, предыдущее достижение на этой дистанции также принадлежало спортсменке из США и было установлено в октябре этого года (54,41 секунды).

Ранее французский пловец четырёхкратный олимпийский чемпион Леон Маршан установил рекорд Европы на дистанции 100 м комплексным плаванием. Он преодолел расстояние на Кубке мира в Сингапуре за 49,92 секунды. Предыдущее достижение принадлежало россиянину Владимиру Морозову (50,26)